Alphen aan den Rijn krijgt dit jaar een groot haringevenement. Op vrijdag 21 juni vindt op het terrein van De Werf het evenement 'Haring on the Docks' plaats.

Bij het evenement staat de Hollandse Nieuwe centraal en komt onder andere Menno Aben, bekend van het televisieprogramma The Voice of Holland, een optreden verzorgen.

Haring on the Docks wordt georganiseerd door de Alphense ondernemer Sietse Kromhout en is bedoeld voor alle inwoners van Alphen aan den Rijn en omstreken. De opbrengst komt ten goede aan de Alphense Hospice Groep, waar mensen die terminaal zijn de laatste periode van hun leven kunnen doorbrengen.

Naast Menno Aben treden onder meer DJ Saxifonist en de Alphense formatie NoHarm op in een feesttent. Haring on the Docks krijgt medewerking van de gemeente Alphen aan den Rijn, Pizzeria Is Morus, Alfreds Diner, LeKroket en visspecialist Sluizeman.

De VOA houdt voor de opening van Haring on the Docks samen met BDO een haringparty op het terrein van De Werf.