De gemeente heeft in de eerste versie van de Beleidsnota Kinderboerderijen voorgesteld om kinderboerderij Bospark te sluiten en hier het oorspronkelijke hertenkamp te houden. De gemeente zou dan verantwoordelijk worden voor het onderhoud hiervan. SAK, Stichting Alphense Kinderboerderijen, is het niet eens met deze beslissing en opent een petitie.

In het voorstel stelt de gemeente voor om Bospark te sluiten om geld uit te besparen, maar anderzijds eist de gemeente ruimere openingstijden op de andere kinderboerderijen. Ook staat in het voorstel dat dieren niet meer verkocht mogen worden.

"Hier stellen ze echter geen budget tegenover", meldt SAK. Op zich zijn wij best bereid om de verkoop van dieren te beperken, en meer open te zijn, maar daar moet dan wel extra subsidie tegenover staan."

De stichting heeft uitgerekend dat zij 266.000 euro nodig hebben voor het voorstel wat er nu ligt, maar het huidige subsidiebedrag is 193.000 euro. Dit gat is te groot en daarom wil het bestuur van SAK dit voorstel niet accepteren.

SAK: Meer geld nodig voor ruimere openingstijden en meer activiteiten

Meer dan een jaar is de Stichting nu in gesprek met de gemeente over de financiële behoeften om kinderboerderijen goed te kunnen runnen.

"We hebben aangegeven dat we de drie kinderboerderijen redelijk runnen met een subsidiebedrag van 270.000 euro per jaar. Wil de gemeente ruimere openingstijden en meer activiteiten op Zegersloot, en de andere twee kinderboerderij op het huidige niveau houden, dan is dat mogelijk voor 320.000 euro per jaar.", verklaart de Stichting. Wil de gemeente dat voor alle drie de kinderboerderijen, dan komt dat uit op een subsidiebedrag van 484.000 euro.