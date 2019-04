Het achterschip van het Romeinse vrachtschip Zwammerdam 2 is verplaatst binnen de Restauratiewerf van Museumpark Archeon om ruimte te maken voor het voorschip.

De operatie was niet gemakkelijk vanwege het enorme gewicht van het scheepshout en het stalen frame. Ook moesten de restauratoren rekening houden met de kwetsbaarheid van het 1800 jaar oude scheepshout.

Door een zorgvuldige voorbereiding was het transport, de Grote Vaart genoemd, in enkele minuten gebeurt. De voorbereiding hadden enkele weken in beslag genomen.

Wouter Schalk, leider van operatie "Grote Vaart", deelt mee dat nu het achterschip van de Zwammerdam 2 is opgeschoven de aanbouw van het volgende restauratieframe kan worden gepland. Dat zal over enkele weken gebeuren.

Inmiddels zijn de restauratoren, professioneel en vrijwilligers, al weer aan de gang om het achterschip van het vrachtschip af te maken. De restauratie van de Zwammerdamschepen gebeurt in de Romeinse Restauratiewerf in Museumpark Archeon en is open voor het publiek