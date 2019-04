De werkzaamheden aan het Zegerstrand bij de Zegerplas zijn in volle gang. Er wordt onder andere gewerkt aan de strandjes, een pac maze, een speelschip en vlonderpad.

Half maart zijn de werkzaamheden bij het Zegerstrand aan de Zegerplas gestart. Momenteel wordt er gewerkt aan het zand op het strand en in het water bij Wet 'n Wild. De bovenste laag wordt afgegraven en aangevuld met vers zand tot het weer op de originele hoogte ligt.

"Zo moet het zand weer een stuk schoner worden zodat kinderen weer fijn kunnen spelen.", vertelt eigenaar Martin Kalkhoven van Wet 'n Wild. "Wij zijn erg blij met de vernieuwingen, het belooft erg mooi te worden. Nu staat alles nog droog maar ik verwacht dat het er volgende week weer normaal uit ziet."

Dit weekend gaat het wakepark voor de tweede keer dit jaar open. Martin ziet geen problemen voor de wakeboarders en waterskiërs. "Het is even behelpen maar we maken er weer wat moois van komend weekend. We hebben een tijdelijke voorziening en we hebben het er voor over want het wordt straks veel mooier."

Dijkje vervangen door pad op drijvend vlonder

Het dijkje in het water, voor Wet 'n Wild, wordt vervangen door een pad van drie meter breed op een stabiele, drijvende vlonder. Sluisjes onder de vlonder maken dat er een betere waterverbinding is met de plas en het water in het besloten gedeelte verser blijft.

Aan de noordzijde wordt het strandje en de ligweide anderhalf keer groter. Op het strand komt nog voor de zomervakantie een houten speelschip waar de kleintjes naar hartenlust kunnen klauteren en klimmen.