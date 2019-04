Lois Lane, Massada en Trafassi komen dit jaar in november naar het Sama Sama Festival in Alphen aan den Rijn. Net als vorig jaar wordt het festival in Avifauna gehouden.

Andere artiesten die de avond vullen zijn Danjil & Friends, Bad Habit, FOCO, Loleba tribute, zang- en dansgroep Eluzai, DJ Ron, Funkytown, DJ Rinaldo en DJ Djogget.

Dit jaar gaat de opbrengst van het festival naar het opknappen van de kerk in de Molukse wijk in Alphen aan den Rijn. "Deze heeft flink wat onderhoud nodig.", vertelt Frangken Tuhumena van de organisatie. "Voor onze Molukse Ouderen is de kerk zeer belangrijk, vandaar dat we dit goede doel hebben gekozen."

Vorig jaar traden onder andere Berget Lewis en Charly Luske op.