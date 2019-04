De provincie Zuid-Holland is gestart met groot onderhoud aan de N207 die onder andere door Alphen aan den Rijn loopt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot begin juli 2019 duren.

De voornaamste werkzaamheden zijn het opnieuw inrichten van de rotonde op de N207 kruisend met de N231.

Ter hoogte van de rotonde wordt een extra rijbaan gerealiseerd. De doorsteek bij de Zegerbrug naar de N460 wordt bij de werkzaamheden verwijderd.

Deze weg verbindt nu de N207 met de N460 richting Ter Aar. Ook wordt het asfalt op de N207 vernieuwd, de openbare verlichting vervangen en krijgt de berm een opknapbeurt tussen de Eisenhouwerlaan en Oranje Nassaubrug.

Werkzaamheden overdag, in nacht en in weekenden

Weggebruikers moeten rekening houden met een verkeershinder. Een aantal werkzaamheden worden naast overdag, ook in de nachten en weekenden uitgevoerd.

De eerste nachtelijke werkzaamheden starten op 8 april en de weekendwerkzaamheden volgen later. Wanneer deze precies gepland zijn, is nog niet bekend.Voor de nachtelijke werkzaamheden is een halve rijbaanafzetting nodig.

Het verkeer wordt dan middels een om-en-om regeling doorgelaten. Dit geldt voor de N207 en N231. Tijdens de weekendwerkzaamheden is er een volledige afzetting van de weg en is er geen verkeer mogelijk. Huizen en bedrijven langs de N207 blijven wel bereikbaar.

Meer informatie wordt gedeeld tijdens de informatiebijeenkomst in Aarlanderveen. Deze is op dinsdag 9 april tussen 19.00 - 21.00 uur en aanmelden is niet nodig.

Medewerkers van de provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn en de aannemer zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De bijeenkomst is in het Oude Rechthuis aan de Dorpsstraat 40 in Aarlanderveen.