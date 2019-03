Op de N11 tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is vrijdagochtend te water geraakt. De bestuurder raakte hierbij niet gewond.

Het ongeval vond plaats rond 7.30 uur. De bestuurder heeft zichzelf uit de auto kunnen bevrijden. De brandweer heeft met behulp van de ladderwagen de auto uit de sloot kunnen hijsen.

Door het ongeval is een flinke file op de N11 ontstaan. De N11 is enige tijd afgesloten geweest maar inmiddels is een rijbaan weer geopend. Hoe de auto in de sloot heeft kunnen belanden, is nog niet bekend.