Stichting Lumen Holland Rijnland heeft plannen om in opdracht van Gemeente Alphen aan den Rijn en in samenwerking met Woonforte een respijthuis - ook wel logeerhuis - te realiseren. Het respijthuis biedt uitkomst voor Alphenaren die psychische problemen ervaren en even op adem moeten komen als het thuis allemaal even niet meer gaat.

"Denk aan het verlies van een dierbare, ernstige spanningen thuis, autisme, herstellen van een depressie of de afwezigheid van een mantelzorger", vertelt Marcel van der Wal van stichting Lumen. "Zij kunnen hier gedurende korte tijd verblijven en deelnemen aan verschillende activiteiten om hun herstel te bevorderen. Door tijdelijk in het respijthuis te verblijven kan voorkomen worden dat problemen verergeren."

Volgens wethouder De Jager vindt de zorg en ondersteuning voor de inwoners van Alphen steeds meer plaats in de wijken en past het initiatief daarom zo goed in de gemeente. "Er blijkt steeds meer behoefte aan een plek waar mensen tijdelijk om adem kunnen komen."

Een verblijf kan variëren van een dag tot twee weken, afhankelijk van de specifieke herstelwensen van de logés.

Eerste jaar plaats voor drie logés

In het respijthuis is in het eerste jaar plaats voor drie logés. Daarna voor maximaal vijf. Ervaringsdeskundigen zorgen voor een klimaat waarin veiligheid en ruimte voor herstel centraal staat. Zij begeleiden de logés overdag van 09.00 tot 21.00 uur en zijn in de nacht telefonisch bereikbaar. De coördinator van het respijthuis heeft nauwe contacten met de buurtbewoners.

Aan het respijthuis is een herstelwerkplaats en steun- en informatiepunt verbonden. Van der Wal: "In de herstelwerkplaats kunnen groepen van maximaal acht personen overdag deelnemen aan verschillende (herstel)activiteiten. Denk aan een cursus herstelverhalen schrijven. De herstelwerkplaats is er voor de gasten van het respijthuis, maar is ook toegankelijk voor iedere andere Alphense inwoner die psychische problemen ervaart."

De vergunningaanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend. Uiterlijk in de tweede week van april is bekend of de vergunning verleend wordt.