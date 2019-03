Alphen aan den Rijn is volgend jaar de gastgemeente voor de viering van de Nationale Boomfeestdag. In Alphen wordt het landelijke startschot gegeven voor de 64e editie van het evenement.

De locatie is nog niet definitief. Daar gaat de organisatie komend jaar mee aan de slag in samenwerking met de gemeente en scholen. De voorbereidingen voor de viering in Alphen gaan binnenkort van start, er zal ook een thema worden bedacht.

De Boomfeestdag wordt ieder jaar georganiseerd voor kinderen uit groep 6. Met de viering wil de organisatie kinderen meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bijbrengen.

Afgelopen jaar werd de viering in Haarlemmermeer gehouden. Er zijn ruim 350 bomen geplaatst door de kinderen. In totaal zijn er door het hele land 200.000 bomen geplant in 280 gemeenten.

In Alphen zijn er afgelopen jaar onder andere bij Rijnvicus en Archeon bomen geplant.