Tankstation van der Molen aan de Van Foreestlaan in Alphen aan den Rijn gaat vanaf 1 april verder als onbemand tankstation. De reden hiervoor is een brute overval die op 1 februari plaatsvond, en de vele wegafsluitingen in de omgeving.

Tankstation ondernemer Arthur van der Molen, geeft aan dat het al een aantal jaar worstelen is.

"Het zit ons niet mee, de vele wegafsluitingen hebben de financiële situatie zeker geen goed gedaan. De overval van 1 februari is de druppel. Al ging het inmiddels redelijk, de brute gewapende overval heeft ons allemaal met onze neus op de feiten gedrukt. Dit kan dus ook bij ons gebeuren."

De veiligheid verbeteren kost veel geld en dat is nu net het grote probleem, volgens Van der Molen. "Ik kan niet leven met het gevoel, dat ik niet het maximale aan veiligheid kan doen, terwijl we dus blijkbaar wel dit soort risico's lopen. Als het geld er was, had ik er echt alles aan willen doen."

Volgens Van der Molen is de shop sluiten en als onbemand tankstation door gaan, momenteel de enige oplossing.