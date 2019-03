De voorbereidingslocatie van PostNL in Alphen aan den Rijn moet verhuizen. Dit najaar vertrekt PostNL van de Margrietlaan in verband met het bestemmingsplan van de gemeente voor dit gebied.

"In het nieuwe bestemmingsplan is geen ruimte voor onze voorbereidingslocatie", vertelt een woordvoerder van PostNL. "Op dit moment zijn wij met een onderzoek bezig waarin wordt bekeken waar we naar toe gaan verhuizen. Op dit moment is hier nog geen duidelijkheid over".

In de voorbereidingslocatie worden brieven en brievenbuspakketjes gesorteerd voor in de tassen van de bezorgers.

Rijnhaven-Oost wordt getransformeerd naar een gemengd gebied waar gewoond en gewerkt wordt en waarbij de haven weer van de stad wordt.

De gemeente Alphen aan den Rijn is al lange tijd bezig met het opknappen van het gebied. De plannen van DOK2024 en het Havenhuys zijn in een vergevorderd stadium. Ook worden er drie complexen gebouwd onder de naam 'de Harmonie'.