De man die afgelopen vrijdag conducteurs en politieagenten aanviel bij station Alphen aan den Rijn blijft voorlopig nog vastzitten.

De rechter-commissaris heeft zijn voorrarrest met twee weken verlengd, meldt de politie.

De verdachte belaagde twee conducteurs in de trein waarbij hij een van hen heeft geprobeerd te wurgen. Later op het station vloog hij politieagenten aan en bespuugde hij omstanders. De man was onder invloed en moest met pepperspray en een wapenstok tot bedaren worden gebracht. De politieagenten en conducteurs hebben aangifte gedaan tegen de man.

Het is ook nog niet duidelijk of de man het inbrekersgereedschap, wat hij in bezit had, heeft gebruikt bij inbraken. De verklaring die de man heeft gegegeven wil de politie niet vrijgeven.