Bij zes auto's, die geparkeerd stonden in een parkeergarage bij het stationsplein in Alphen aan den Rijn, is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken.

Dit bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl. Bij de inbraken zijn mogelijk meerdere spullen meegenomen.

De inbraken vonden plaats tussen 00.00 en 5.00 uur.

De politie doet volop onderzoek naar de zaak. Zij is op zoek naar een of meerdere verdachten. Ook komt zij graag in contact met getuigen van de inbraken.