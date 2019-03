Een traumahelikopter is maandagmiddag uitgerukt voor een zwangere vrouw op de Leeuwenhoekweg. Zij was onwel geraakt in de Provinciepassage bij winkelcentrum de Atlas.

De trauma-arts stapte ter plaatse over van de helikopter naar de ambulance.

De vrouw is met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. Hoe zij er nu aan toe is, is niet bekend.