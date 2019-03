De politie gaat niet extra beveiligen bij de moskee aan de Sportlaan in Alphen. Naar aanleiding van de aanslag in Nieuw-Zeeland worden er verschillende maatregelen genomen bij moskeeën in Nederland.

"Er zijn wel contacten gelegd met de moskee om te kijken wat het nieuws betekend voor de gemeenschap, maar extra beveiligen doen wij niet als dat niet nodig is", aldus een woordvoerder van de politie.

"Na dit soort gebeurtenissen nemen we altijd even contact op, dat is eigenlijk heel normaal."