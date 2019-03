De provincie Zuid-Holland onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een weg aan te leggen door de polder Rietveld. De provincie wil een oplossing voor de verkeersdruk in de driehoek Zoetermeer, Boskoop en Alphen aan den Rijn.

De gemeente Alphen aan den Rijn is tegen het aanleggen van een weg door het Rietveld, niet te verwarren met natuurgebied Zaanse Rietveld. Hiervoor heeft de gemeenteraad indertijd een motie aangenomen met de opdracht aan de wethouder om zo'n aanleg te voorkomen.

De raad wil het Spookverlaat, de Compierekade en Klein Giethoorn ongeschonden laten als het recreatiegebied dat het nu is.

Wethouder Kees van Velzen meldt dat hij de Alphense bezwaren heeft ingebracht in de overleggen over een totale oplossing voor het hele gebied, met als grote knelpunten de Zijde in Boskoop en de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp. "Het is wel zo dat we pas na alle onderzoeken kunnen zien wat er dan wel kan zonder het Rietveld aan te tasten."

Provinciewoordvoerder Gohdar Masson voegt hieraan toe: "Als we niets onderzoeken, kunnen we ook geen besluit nemen."

Donderdag 14 maart was er in het Alphense gemeentehuis een informatiemarkt over de stand van zaken rond de onderzoeken om tot een goede oplossing voor de verkeersdruk rond de Gouwe te komen. Henk Goes (PcdA) stelde de vraag over een eventuele provinciale weg door het Rietveld.