De brand die afgelopen maandag woedde op het MBO Rijnland in Alphen aan den Rijn was aangestoken, blijkt uit onderzoek van de politie.

De onderwijsinstelling heeft aangifte gedaan bij de politie. Wie de dader is, is nog niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen. De brand is ontstaan in het mannentoilet.

Alle leerlingen van het MBO Rijnland werden maandag geëvacueerd naar het Burg. Visserpark. De straat was tijdelijk afgesloten voor verkeer. Even later mochten de leerlingen weer terug naar het schoolgebouw.