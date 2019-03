Alphen aan den Rijn krijgt mogelijk Stolpersteine, letterlijk vertaald 'struikelstenen'. Werkgroep Oorlogserfgoed Alphen wil de stenen ter herdenking aan de Alphense oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

De gedenkstenen die onder meer al in Gouda liggen, zouden in 2020 ook in Alphen moeten komen. De gemeente telt 362 oorlogsslachtoffers.

Ondanks dit hoge getal zijn niet alle joodse nabestaanden te spreken over de Stolpersteine. "Het onderwerp ligt nog erg gevoelig en dat is te begrijpen", vertelt secretaris Albert Bremer. "We respecteren ieder zijn mening en dat vinden wij ook belangrijk. Veel nabestaanden zijn er enthousiast over en een aantal ook niet. Als werkgroep zullen wij dan ook met iedereen rekening houden."

Voordat de werkgroep aan de gang kan gaan met de gedenkstenen moeten zij eerst goedkeuring krijgen van de gemeente. Twee jaar geleden weigerde burgemeester Liesbeth Spies de brief met de goedkeuring te ondertekenen, omdat er teveel negatieve geluiden waren vanuit de kant van de nabestaanden.

De werkgroep wil volgend jaar langs alle gedenkmonumenten en andere plekken met een oorlogsverleden, een wandel- en fietsroute organiseren.