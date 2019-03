Een persoon is donderdagochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de N207 tussen Boskoop en Alphen aan den Rijn. De auto is tegen een boom gebotst en vervolgens in de sloot beland.

De bestuurder is door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht. Voor het ongeluk werden alle hulpdiensten met grote spoed opgeroepen. Ook was er een traumahelikopter opgeroepen, maar uiteindelijk was de Mobiele Medische Dienst uit Rotterdam aanwezig.

De bestuurder kon met hulp van de brandweer uit de auto worden bevrijd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

De N207 is tijdelijk afgesloten geweest in beide richtingen waardoor er grote files ontstonden op omliggende wegen. Inmiddels is de parallelweg langs de N207 wel open maar is het nog steeds druk op de wegen.