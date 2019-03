Afgelopen week schreef samenwerkingspartner Alphens.nl op deze plek een artikel over een experiment met ‘minikerncentrales’ per wijk in Alphen aan den Rijn. Volgens het artikel zou de gemeente zo’n experiment overwegen. Dat klopt niet.

Dit artikel was satire, geschreven richting 1 april. Via sociale media zijn er diverse nare berichten geschreven over onder anderen burgemeester Liesbeth Spies, die in het stuk zogenaamd werd gequoot.

Alphens.nl betreurt dit. "Het was niet onze bedoeling om bestuurders in diskrediet te brengen."