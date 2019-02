De politie kreeg maandagmiddag omstreeks 15.00 uur een melding voor een man met een mes in de omgeving van station Alphen aan den Rijn. De man zwaaide in het rond met een mes en bedreigde hiermee een ander persoon.

De politie gaat er van uit dat het gaat om een conflict in de relationele sferen. De politie heeft de man in de Havenstraat onder controle weten te krijgen.

Het is niet bekend waar de man vandaan komt of hoe oud hij is. De man is aangehouden door de politie, zij zullen de zaak verder in behandeling nemen.