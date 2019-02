De politie heeft zich in het weekend vijf keer bezig gehouden met inbraken en diefstallen . In een geval ging het om een winkel, in vier gevallen hadden de daders het op auto’s gemunt.

Dat meldt de politie van Alphen aan den Rijn maandag op Facebook. De winkel waar werd ingebroken is gevestigd aan de Prinses Irenelaan. Het is onbekend of er iets buit is gemaakt.

De politie heeft sporeonderzoek gedaan en een aangifte opgenomen. De zaak is in onderzoek.

Op vier plaatsen in de gemeente werd er ingebroken in auto’s of werd er van auto’s gestolen. Dieven namen onder meer gereedschap, twee kentekenplaten en een middenconsole mee.

Bestuurder betrapt onder invloed van drugs

De politie heeft vrijdag rond 13.00 uur een bestuurder aangehouden die opvallend rijgedrag vertoonde op de Oranje Nassausingel.

Bij de controle bleek dat de man onder invloed van drugs achter het stuur zat. Een arts heeft bloed van de man afgenomen om te achterhalen wat hij precies had gebruikt en hoeveel daarvan.

Meerdere processen-verbaal wegens misstanden in centrum

De politie heeft dit weekend in de Hooftstraat een man aangehouden die voorbijgangers en politieagenten beledigde.

Daarnaast werden ook meerdere jongeren beboet die overlast veroorzaakten of zich niet konden identificeren in het centrum van Alphen.