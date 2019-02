Alphen aan den Rijn gaat vooralsnog geen wijzing aanbrengen in de vergoedingen voor stagiairs werkzaam bij de gemeente. Wethouder Kees van Velzen vindt de huidige bedragen 'niet gek' en wil ook geen concurrentie aangaan met andere gemeenten.

Op verzoek van de PvdA sprak de gemeenteraad donderdag over de stagevergoedingen van stagiairs bij de gemeente.

Wethouder Van Velzen wil hier nu geen wijzigingen in aanbrengen. "Alphen aan den Rijn ligt in een regio. We willen niet concurreren met andere gemeenten op basis van de hoogte van een stagevergoeding. Voordat we iets aanpassen, moeten we dat in de regio overleggen."

Verder is de wethouder van mening dat de hoogte van de Alphense vergoedingen niet gek is: "Dat hoor ik van mijn eigen kinderen."

Van Velzen wil ook liever naar een onkostenvergoeding dan verder gaan met een stagevergoeding. Wel is hij het eens met de stelling dat op alle niveaus eenzelfde stagevergoeding zou moeten worden betaald.

Dit jaar worden de stagevergoedingen overigens geëvalueerd , zoals standaard eens in de vijf jaar gebeurt. Zowel de VVD als GroenLinks willen hierop wachten voordat zij een standpunt innemen. D66 vraagt zich af of het wel aan de gemeenteraad is om een bedrag te noemen.