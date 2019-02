De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een klacht ingediend bij de NS omdat er sinds 4 februari tijdens de spitsuren treinen rijden op het traject tussen Alphen en Leiden die slechter toegankelijk zijn voor minder validen. De gemeente is niet te spreken over deze maatregel.

De oudere treinen worden zeker tot december 2019 ingezet. Het is voor reizigers met een rolstoel of scootmobiel nu niet mogelijk om zelfstandig de trein in te komen.

Voor deze reizigers is er assistentieverlening, maar deze moet een uur van te voren worden aangevraagd. De gemeente verzoekt in een brief aan de NS om het besluit terug te draaien en om voor voldoende hulp te zorgen op alle treinstations.