Bij een botsing donderdagmiddag tussen drie auto's op de Leidse Schouw in Alphen aan den Rijn zijn twee personen gewond geraakt. Een individu is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel, een andere inzittende is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Rond 16.00 uur kreeg de politie melding van een botsing tussen drie voertuigen.

Ter plaatse zagen agenten dat de airbags van een van de bij de botsing betrokken auto's waren uitgeklapt. "Dat betekent toch vaak wel een harde klap", zegt een woordvoerder van de politie.

Bij een van de voertuigen kon de deur niet open, waarop de brandweer is gebeld. Ook kwamen twee ambulances ter plaatse.

Vervoer richting Alphen kort verstoord

Het verkeer richting Alphen aan den Rijn is even afgesloten geweest maar is inmiddels weer vrijgegeven.

Er ligt volgens de politiewoordvoerder veel glas op de weg. De auto's worden nu geborgen.

De politie onderzoekt de toedracht van de botsing.