Een prullenbak en ander afval zijn zaterdagavond in de Horstenbuurt in Alphen aan den Rijn in brand gevlogen. Vermoedelijk was de brand aangestoken door een groep jongeren.

De brand ontstond rond 23.00 uur. De politie reed naar aanleiding van de brand extra rondes door de wijk. De brandweer heeft de brand geblust.

Dit is de derde keer in korte tijd dat er kleine brandjes woeden in de buurt. Afgelopen woensdag en vrijdag stonden er kliko's in de brand.