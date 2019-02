Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tien jaar gevangenisstraf geëist tegen de verdachte van de schietpartij die in augustus vorig jaar plaatsvond in Alphen aan den Rijn. Bij de schietpartij vielen twee gewonden.

Volgens het OM is er sprake van twee keer poging tot doodslag en twee keer poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

De schietpartij vond op 26 augustus plaats in een woonwagenkamp aan het Goudse Rijpad. Een 22- en 41-jarige Alphenaar raakten gewond door kogels.

De verdachte zei gehandeld te hebben uit noodweer, maar dat is volgens het OM onzin. De oorsprong zou in een vete liggen tussen de verdachte en een van de bewoners.

Confrontatie

De verdachte kwam op 26 augustus aanrijden bij het woonwagenkamp en de twee slachtoffers kwamen hem tegemoet lopen. Een van de slachtoffers sloeg met een ijzeren pijp in op de auto en maakte een barst in de voorruit.

Nadat de auto in een sloot belandde en de verdachte auto's in een loods met een zwaard beschadigde, trok de verdachte een vuurwapen en raakte de twee mannen in hun bil en hun knieholte.

De verdachte zei op de grond te hebben geschoten. Van de kogel in de knie is inderdaad bewezen dat het om een afgeketste kogel ging. Maar van de andere kogel is dit niet duidelijk. Ook was er volgens het OM geen reden om te schieten en ging de verdachte zelf de confrontatie aan.