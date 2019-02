De brandweer moest in de nacht van donderdag op vrijdag uitrukken voor een buitenbrand op de Walenburg. In de tunnel onder de President Kennedylaan stond een kliko in de brand.

Rond 21.40 uur kwam de melding binnen bij de brandweer, die met gepaste spoed ter plaatse is gegaan. Doordat de brand in het tunneltje plaats vond, ontstond er veel rook.

De brandweer heeft het tunneltje goed weten te ventileren. Op dit moment gaat de brandweer er vanuit dat de brand is aangestoken. Het is niet de eerste keer dat er een kliko in de brand is gestoken op deze plek.

Volgens omwonenden is woensdagavond 13 februari op dezelfde plek een kliko in de brand gestoken en onder het tunneltje bij de Eikenhorst is hetzelfde voorval gebeurd.