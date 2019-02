Wethouder Leo Maat is positief over de voortgang van het Actieprogramma Duurzaamheid. De gemeente Alphen aan den Rijn presenteerde dinsdag een terugblik op de resultaten die in 2018 zijn behaald.

In 2018 is de gemeente Alphen aan den Rijn voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van het Actieprogramma Duurzaamheid. Ten opzichte van vorige jaren is er een versnelling te zien. "We moeten er veel voor doen, maar we willen de duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart worden", zegt wethouder Leo Maat (GroenLinks) over de resultaten.

Wethouder Maat (GroenLinks) is trots op een aantal successen. Hij noemt bijvoorbeeld de oprichting coöperatie Zon op Alphen, de start van Kennis- en informatiecentrum Duurzaam Alphen, energieadvies aan huis, stadslandbouwprojecten en gemakkelijk duurzaam reizen. Naast deze projecten wil de gemeente ook het goede voorbeeld geven in de eigen organisatie, bij samenwerking in de regio en bij samenwerking met het bedrijfsleven.

In het Actieprogramma staan concrete acties die inwoners en bedrijfsleven kunnen ondernemen.