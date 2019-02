De politie heeft dinsdag bij een grote controle op de Oranje Nassausingel twee bestuurders aangehouden die worden verdacht van het gebruik van drugs voor ze achter het stuur stapten.

Bij beide bestuurders is bloed afgenomen. Over enkele weken komt de uitslag binnen om te bepalen of het vermoeden klopt. Als de test positief is moeten zij zich later voor de rechter verantwoorden.

Bij de politiecontrole van Politie Team Verkeer Eenheid Den Haag en de eenheid uit Alphen aan den Rijn werden ook meerdere bekeuringen uitgedeeld aan burgers die in het donker met kapotte verlichting reden.