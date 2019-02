De woning aan de Prins Hendrikstraat in Alphen aan den Rijn die vrijdag verplaatst werd is op de nieuwe plek aangekomen. Het huis werd 100 meter verder verhuist. Het project begon vrijdagmorgen om 9.00 uur.

De planning was dat de verhuizing een halve dag in beslag zou nemen maar de verhuizing verliep zo snel dat de huizen al op hun nieuwe plek staan.

Ondanks dat het een lastige klus was, omdat het midden in een woonwijk is, heeft de uitvoerder het toch snel voor elkaar gekregen om de huizen zo snel mogelijk 100 meter verderop te krijgen.

De uitvoerder zal zich nu nog moeten ontfermen over het goed afstellen en het verwijderen van de voertuigen die de verhuizing hebben gerealiseerd.

Eigenaar van de woning niet zenuwachtig

De eigenaar van de woning zei vrijdag niet zenuwachtig te zijn over het verloop van de verhuizing. "De spanning valt wel mee, maar ik ben wel gespannen om te zien hoe mooi het gaat worden", zegt de eigenaar in gesprek met NPO Radio 1,

De familie heeft het huis niet leeggehaald voor de verhuizing. "Nee, ik heb alles in huis gelaten. We zijn gewoon de deur uitgelopen, we hebben alles laten staan zoals we er normaal in wonen en we gaan er vanuit dat vanavond alles nog aan de muur hangt", stelt de eigenaar tegen NPO Radio 1.

Verhuizen was financieel aantrekkelijker dan slopen

Hoofdreden voor de verhuizing was duurzaamheid. De bewoners wilden in eerste instantie het huis slopen en er een nieuwe woning neerzetten. "Maar het huis is nog maar vijftien jaar oud. Toen bleek dat het veel duurzamer was en goedkoper was het hele huis te verplaatsen", vertelt de eigenaar.

Ook stelt de eigenaar gehecht te zijn aan de woning, omdat ze het zelf hebben gebouwd. "Daarbij is het in deze tijd van extreme huizenprijzen natuurlijk zonde om zo'n pand kapot te slaan."

Over de kosten wilde de man niks zeggen tegen NPO Radio 1. "Ik ga geen bedragen noemen, maar geloof me, het kost veel minder dan een huis slopen."