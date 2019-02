Het Alphens korenfestival is vorig jaar net aan een faillissement ontsnapt. De penningmeester had geld achterover gedrukt, waardoor de stichting vorig jaar in zwaar weer verkeerde.

Inmiddels is de organisatie bezig druk bezig met het organiseren van een zevende editie in mei.

De penningmeester heeft zich schuldig gemaakt aan ontvreemding van geld en mismanagement , meldt stichting Groene Hart Korenfestival via een nieuwsbrief. De stichting heeft aangifte gedaan bij de politie en het bestuurslid is ontslagen. Volgens de nieuwe voorzitter, Frans Lems, gaat het om duizenden euro's.

Het probleem is begonnen in 2017 en heeft zich afgespeeld tot 2018. De voormalige penningmeester heeft te weinig geld binnen weten te halen en niet al het geld is besteed aan de organisatie van het festival. Doordat het te laat werd ontdekt was de schade erg groot.

De penningmeester is gesommeerd al het verduisterde geld terug te betalen maar op dit moment staat er nog een bedrag van 4.000 euro open. Het festival kost de stichting jaarlijks zo'n 12.000 euro.

Zevende editie is veiliggesteld

Maandenlang was het voor de stichting onduidelijk wat er met het festival ging gebeuren en achter de schermen werd druk gewerkt aan een doorstart. Na veel overleg werd er door de overgebleven bestuursleden gekozen om de stichting en het festival een nieuw leven in te blazen.

In de nieuwsbrief meldt de stichting dat de zevende editie inmiddels is veiliggesteld. Vele koren hebben zich alweer ingeschreven en de oud-bestuursleden dragen de organisatie een warm hart toe.

Volgende editie vindt plaats in mei

De volgende editie van het korenfestival zal plaatsvinden op 11 mei 2019. De naam blijft het Alphens Korenfestival en ieder jaar doen er zo'n 30 tot 40 koren mee in verschillende genres.

Zij treden door de gehele stad op, op verschillende podia. De toegang van het festival is gratis en de slotmanifestatie zal net als voorgaande jaren plaatsvinden op het Rijnplein. Onder andere de popkoren That's It (Amstelveen), KoRije (Gilze-Rijen), Ad hoc (Amstelveen), Vocalize (Alphen aan den Rijn) en 4-You (Rotterdam) zijn dit jaar de bewonderen op de zevende editie van het Korenfestival.