Nog voor de zomer moet duidelijk worden hoe het oude raadhuis in Alphen aan den Rijn nieuwe invulling zal krijgen. Dat zegt wethouder Gerard van As.

De planning is dat er voor de zomer duidelijkheid moet komen met betrekking tot de invulling van het oude raadhuis. De laatste jaren is er al veel gespeculeerd over de invulling van "het mooiste pand van Alphen".

Vele hebben elkaar het ja-woord gegeven in dit monumentale pand en verschillende ondernemers hebben al ideeën geopperd.

John Vermeer en Jan Zeeman hadden het idee om een hotel en zorgwoningen te plaatsen in het pand, GroenLinks-voorman René Driessen dacht aan een poppodium. Maar tot op de dag van vandaag zit nog steeds de Nieuwe Muziekschool (sinds 1990) gevestigd in het oude raadhuis, samen met het gemeentearchief.

Raadhuis moet publieke functie behouden

Vorig jaar is besloten dat het oude raadhuis in ieder geval een publieke functie moest houden. Dit mag best worden aangevuld met commerciële doeleinden. Zo is er al gedacht aan private dining in de oude politiecellen, waar nu het gemeentearchief gevestigd zit.

Er is nu een streep gezet door de horecaplannen in het pand omdat er al een grote toestroom van horecazaken is in het centrum, vooral na de renovatie van het Nutsgebouw en Thorbeckeplein.

Er worden op dit moment gesprek gevoerd en deze zomer moet de kogel door de kerk zijn. De verplaatsing van het gemeentearchief is een groot project en deze zal worden verhuist naar de nog te bouwen bibliotheek. De muziekschool wacht nog rustig af over wat hen te wachten staan en is benieuwd naar de eventuele nieuwe partijen.