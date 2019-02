De Zegerplasloop wordt zondag 17 februari voor de 160e keer georganiseerd. De loop start op de atletiekbaan van AAV'36 aan de Sportlaan 6 in Alphen aan den Rijn.

Tijdens de Zegerplasloop kunnen deelnemers kiezen uit vier verschillende afstanden (5, 10, 15 en 20 km). Het parcours bestaat uit een kleine ronde van 5 km en een grote ronde van 10 km en is grotendeels autovrij.

In verband met de werkzaamheden in het Zegerslootgebied is het parcours iets aangepast. Er zijn verschillende drankposten op het parcours en leden van de EHBO, verkeersregelaars en vrijwilligers van AAV'36 zetten zich in om de loop in goede banen te leiden.

Voor de jonge deelnemers is er een 400m (t/m 7 jaar) en 1000m (8 t/m 13 jaar) welke volledig op de baan wordt gelopen.