Het college van burgemeester en wethouders wil de subsidiepot voor popmuziek in 2019 in stand houden. In tegenstelling tot 2018 kan de subsidie dit jaar ook door particulieren worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie is net als vorig jaar 500 euro.

Popmuziek wordt in de nieuwe Cultuurvisie van de gemeente opgenomen, maar omdat deze nog niet af is, is de tijdelijke regeling met kleine subsidies nodig.

De voorwaarden voor de tijdelijke subsidieregeling voor popmuziek zijn hetzelfde als in 2018. Als een organisator een muziekoptreden in Alphen aan den Rijn organiseert waarmee een breed publiek wordt bereikt, kan een kleine subsidie tot 500 euro worden aangevraagd.

Per aanvraag kan een bijdrage voor drie optredens worden gevraagd. Omdat het dit jaar niet nodig is om een KvK- of BTW-nummer te hebben, kunnen ook particulieren een aanvraag doen.

Het college legt de regeling aan de gemeenteraad voor met de vraag om een budget van 10.000 euro.