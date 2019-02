De duurzaamheidslening is zo succesvol dat de bodem van het fonds in zicht is. Wethouder Leo Maat vraagt daarom een bedrag van 1,5 miljoen euro voor dit fonds. Maat wil naast de duurzaamheidsleningen ook geld voor duurzaamheidssubsidies.

De duurzaamheidslening is een fonds voor particuliere huizenbezitters. Zij kunnen een lening aangaan via de gemeente tegen een zeer lage rente om hun huis te isoleren, te voorzien van zonnepanelen of voor andere duurzame maatregelen.

De leningen vloeien op termijn terug in het fonds, omdat de aard van een lening nu eenmaal is dat deze terugbetaald wordt.

Op dit moment is echter de bodem van het fonds in zicht en er stromen wel aanvragen binnen. Daarom wil wethouder Maat 1,5 miljoen euro extra in het fonds stoppen. In totaal zit er dan 3.750.000,- euro in de pot.

Maat wil ook systeem voor subsidies

Naast deze leningen wil Maat ook een systeem van subsidies optuigen voor duurzame maatregelen voor een eigen huis.

"Het is dan mogelijk om een mooi pakket samen te stellen en eerst subsidie aan te vragen en daarna een lening aan te vragen voor het resterende bedrag." De subsidie bedraagt maximaal 20 procent van de totale kosten met een maximum van 3.000 euro.

De gemeenteraad moet akkoord gaan met de 1,5 miljoen extra voor het fonds duurzaamheidsleningen en met het geheel nieuwe subsidievoorstel duurzaamheid.