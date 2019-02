Twee woningen in de Prins Hendrikstraat in Alphen aan den Rijn worden vrijdag 8 februari definitief verhuisd. De verhuizing gaat over een kleine honderd meter. Op de oorspronkelijke locatie komt nieuwbouw.

De woningen zijn in januari al losgemaakt van de oude fundering. Afgelopen maandag zijn er trailers onder de woningen geplaatst om de rit te kunnen maken.

De klus is waarschijnlijk in de loop van de middag geklaard.

De afstand die de woningen naar hun nieuwe locatie afleggen is circa honderd meter. Dat is relatief het gemakkelijkste onderdeel van de hele operatie. Het op hoogte zetten is het lastige onderdeel. De woningen wegen samen circa 600.000 kilo.