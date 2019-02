Het Schildpaddencentrum in Alphen aan den Rijn is vanaf woensdag 6 februari weer open voor bezoekers. De afgelopen drie maanden was het centrum gesloten wegens groot onderhoud in de verblijven van de landschildpadden.

Het Schildpaddencentrum is gevestigd aan de J. Keplerweg 26 op Industrieterrein Molenwetering in Alphen aan den Rijn. Het centrum is vanaf 6 februari weer open van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

De afgelopen drie maanden was het centrum gesloten wegens groot onderhoud. De wanden en poelen van het verblijf van de landschildpadden hebben een opknapbeurt gekregen waardoor de waterdichtheid weer een groot aantal jaren gegarandeerd is.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers.

In het opvangcentrum op bedrijventerrein Molenwetering leven roodwangschildpadden, Chinese driekielschildpadden, maar ook Griekse landschildpadden en grote Afrikaanse sporenschildpadden.