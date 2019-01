Het onderzoek naar een fietssnelweg tussen Alphen aan den Rijn en Gouda gaat dit jaar van start.

In totaal zijn er tien nieuwe routes voor fietssnelwegen die onderzocht gaan worden door de regio's en gemeenten.Omdat het steeds drukker wordt op de wegen in Zuid-Holland, is het doel om meer mensen te laten fietsen, met name in de spits.

"Door een netwerk van deze routes te ontwikkelen waar alle middelgrote en grote steden in de provincie op zijn aangesloten, kan voor veel mensen de fiets een aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto", is te lezen in een verklaring van provinciegedeputeerde Floor Vermeulen.

Verwacht wordt dat de fietssnelweg van Alphen aan den Rijn naar Gouda uiterlijk in 2025 gerealiseerd zal zijn.