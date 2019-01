De gemeente Alphen aan den Rijn organiseert op 11 februari een bijeenkomst waarbij zij in gesprek gaat met inwoners over hoe het sporten en bewegen in de stad gestimuleerd kunnen worden.

Bij de startbijeenkomst zal de gemeente uitleg geven over het Nationaal sportakkoord en preventieakkoord.

Het is de bedoeling dat de gemeente in gesprek gaat met inwoners om zo gezamenlijk tot een plan te komen om de vitaliteit in de stad te verbeteren. Wat onder andere ter sprake komt is hoe bewegen betaalbaar kan blijven.

De resultaten van de bijdrage van de inwoners worden verwerkt in een nieuw sport en beweeg akkoord.