In een woning aan de Plutostraat in Alphen aan den Rijn is vrijdagmiddag een overleden persoon aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart.

De politie is met meerdere eenheden, waaronder de technische recherche, ter plaatse. De galerij is afgezet en rechercheurs in witte pakken doen onderzoek in de woning.

Een woordvoerder laat weten dat de politie niet van een misdrijf uitgaat.