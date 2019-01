De politie is bij het onderzoek naar de mishandeling van een 12-jarige jongen in de omgeving van de Klaproosstraat in Alphen aan den Rijn op 15 januari op zoek naar getuigen.



Het slachtoffer werd tussen 15.50 en 16.10 in de buurt van een voetbalkooi aan de Distelstraat mishandeld door vier jongens.

Politieteam Alphen aan den Rijn zoekt concreet naar mensen die iets hebben gezien of gehoord over dit incident. Ook foto's en camerabeelden kunnen belangrijk zijn in het onderzoek naar de mishandeling.