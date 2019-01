Restaurant Little Asia opent binnenkort in winkelcentrum de Baronie in Alphen aan den Rijn.

Eigenaresse Cheung laat weten dat de keuze op de Baronie is gevallen, onder andere vanwege de parkeergelegenheid.

Little Asia serveert wokgerechten die mensen zelf kunnen samenstellen uit vlees of vis, groenten en diverse sauzen. Ook worden er in het restaurant broodjes en bijgerechten geserveerd.

Het streven is dat Little Asia binnen twee weken de deuren opent.