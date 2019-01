Leerlingen en docenten van het Scala College zamelden 14.000 euro in voor Stichting Jarige Job en de Alphense Voedselbank. De Voedselbank kreeg 6.000 euro en Gerard Berkhout, ambassadeur Groene Hart van Stichting Jarige Job, nam een cheque van 8.000 euro in ontvangst.

Het geld werd ingezameld met het organiseren van allerlei acties en evenementen. Zo zijn er flessen wijn verkocht, auto's gewassen, sponsorlopen gehouden en een heuse kerstmarkt georganiseerd.

Het maakt Pascal Bloemheuvel en Armida van Daalen-de Jel, docenten een het Scala College, trots op hun leerlingen. "Er waren zo veel leerlingen en klassen die spontaan acties bedachten. Zo was een klas bijvoorbeeld goed voor 1700 euro, echt een groot bedrag."

Het inzamelen van geld is een eindejaarstradititie binnen het Scala College.

Voedselbank en Jarige Job gaan 'mensen blij maken met het geld'

Emile Schoneveld van de Alphense Voedselbank. "Wij delen wekelijks tweehonderd voedselpakketten uit in Alphen. Daarnaast zijn we nog actief in Boskoop en Ter Aar. Wij hopen ooit een nieuwbouwlocatie in Alphen te krijgen, nu worden alle pakketten nog gevuld in ons magazijn in Ter Aar. Als we beter gefaciliteerd zijn, kunnen we mensen meer keuzevrijheid bieden. Dit bedrag is daarom meer dan welkom."

Ook Stichting Jarige Job is zeer erkentelijk met het bedrag. "Met dit bedrag kunnen we 250 kinderen blij maken", vertelde Gerard Berkhout.