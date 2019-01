Zaterdag vond het boksgala "Vechten tegen Kanker" plaats in theater Castellum in Alphen aan den Rijn. Tientallen boksers stonden tegenover elkaar in de ring om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. De eindstand van de derde editie van het evenement is 26.401,25 euro.

De deelnemers die zaterdag in de ring stapten waren afkomstig van Kassem Gym, Allround Boxing, Boksschool Teus de Kruyf en 4Sport Training Center. Ook deden Dojo Bushido uit Maasbree, Team No Mercy uit Den Haag, BigBuddah Muay Thai uit Zoetermeer, Sportcentrum Rebo uit Bodegraven en Dato Training uit Bodegraven mee aan het evenement.

De opbrengst van het boksgala wordt verdeeld over twee goede doelen. Een deel van de opbrengst is bestemd voor SamenhuiS in Alphen, het andere deel komt ten goede aan de stichting Alpe d'HuZes (KWF).