Burgemeester Liesbeht Spies heeft op basis van een draagvlakonderzoek besloten dat nachthoreca rond de Julianastraat in Alphen aan den Rijn niet meer toegestaan zijn.

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 31 januari komt nachthoreca in Alphen als hamerstuk te staan.

Burgemeester Spies had op verzoek van de gemeenteraad een draagvlakonderzoek gedaan om te bekijken of nachthoreca in het uitgaansgebied rond de Julianastraat in Alphen aan den Rijn mogelijk is.

Er blijkt uit dit onderzoek geen draagvlak in de buurt te zijn. Daarnaast is er weinig interesse vanuit horecagelegenheden om 's nachts fastfood te verkopen.

Omdat het de uitkomst van een motie betreft, werd het draagvlakonderzoek donderdag 17 januari in een commissievergadering besproken. Daaruit blijkt dat de raad op 31 januari zal instemmen met de conclusie van de burgemeester.