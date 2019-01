Peter Bontekoe zal definitief tot 2020 als eenmansfractie verder gaan. Hij wil zijn voorkeursstemmen niet verloren laten gaan.

Bontekoe is in december uit de fractie van Nieuw Elan gezet. In juli 2017 verliet hij zelf met onmin de fractie van het CDA.

Boskoper Peter Bontekoe is in maart 2018 met veel voorkeursstemmen in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn gekozen. Het raadslid stond op een verkiesbare positie op de kieslijst van Nieuw Elan. In november vorig jaar, een halfjaar na de verkiezingen, werd Bontekoe door de andere fractieleden gevraagd te vertrekken.

Bontekoe had zich een jaar eerder in november 2017 aangesloten bij de fractie van Nieuw Elan, nadat hij in juli van dat jaar met onmin de fractie van het CDA had verlaten. Een raadslidmaatschap is persoonsgebonden, daarom kan een raadslid van partij wisselen.