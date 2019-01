Het programma voor het huiskamerfestival Gluren bij de Buren is bekendgemaakt. In totaal zijn 57 huiskamers in de gemeente aangemeld en treden er op zondag 10 februari evenveel artiesten van verschillende disciplines op.



Tijdens het festival treden onder andere livebands, singer-songwriters, dansers en theatermakers op. Ook staat poëzie en kindertheater in Alphen aan den Rijn op het programma.

Artiesten geven tussen 12.00 en 17.00 drie keer een optreden van een half uur in een van de aangemelde huiskamers. Het idee is om tijdens Gluren bij de Buren bij elkaar over de vloer te komen en te kijken en luisteren naar de optredens van lokale artiesten.