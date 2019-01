Een fietser en de bestelbus van een pakketbezorger zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Paltrokmolen in Alphen aan den Rijn. De fietser is bij het ongeval zwaargewond geraakt.

Het slachtoffer is door de hulpdiensten gecontroleerd in de ambulance en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Voor het ongeval werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze werd later weer afgemeld.

De Paltrokmolen is tijdelijk afgesloten voor politieonderzoek. De toedracht van het ongeval is nog onduidelijk.