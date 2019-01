De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn praat binnenkort over de buurt- en dorpshuizen in de gemeente. Wethouder Kees van Velzen heeft hiervoor uitgangspunten geformuleerd.

De kern hiervan is dat iedereen een ontmoetingsplek in de eigen omgeving heeft. "Iedere buurt en ieder dorp heeft een huiskamer van de wijk nodig", zegt Van Velzen. "We gaan informatie en wensen ophalen in alle bestaande voorzieningen."

Er wordt al jaren gesproken over hoe het verder moet met de buurthuizen. Na het afbraakbeleid in Alphen-Stad uit 2009 in de buurten, waarbij een grote multifunctionele wijkaccommodatie moest worden neergezet, was er al een uitdaging.

In 2014 kwam daar bij dat de drie oude fusiegemeenten elk een ander beleid hadden. De eerste poging van Van Velzen om met nieuw beleid te komen, strandde in de gemeenteraad.